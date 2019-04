Ombudsteam Wyb en Jan helpen ouderen in de jungle van de zorg

Ze waren de nestors in de politiek. Wyb Feddema van de VVD en later Gemeentebelangen en Jan van Olfen van de PvdA en later Feriene Lofts. In dhun post-politieke tijd zijn ze nu gezamelijk met een ombudsteam begonnen. Om met name oudere mensen in Leeuwarden te helpen om de weg te vinden in de jungle van de zorg.