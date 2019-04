Trainer René Hake over verlies Cambuur: "We zijn er afgepoetst"

"We zijn er afgepoetst", zegt trainer René Hake over de eerste helft tegen Telstar. "Dat heeft niks met voetbal te maken, maar met houding en instelling. Dat is heel frustrerend."

"Ik heb in de rust wel even duidelijk gemaakt dat dit niet zo kan, maar dat draai je niet meer terug. Je kan er wel lang bij stil blijven staan, maar het gaat er uiteindelijk om dat we de tweede helft wel proberen om er iets van te maken." In de tweede helft maakte Cambuur nog twee doelpunten, maar het was niet genoeg om nog terug in de wedstrijd te komen.

"Gisteren hebben we prima getraind, dus als het gemakzucht er ingeslopen is moet dat tijdens het eten of in de bus gebeurt zijn", zo analyseert Hake na afloop van de wedstrijd. "Het begint bij agressief spelen, erbovenop zitten en de poot strekken als dat gevraagd wordt. Er waren vijf minuten dat we dat deden en dat her ergens op leek, maar dat was dan het ook wel."