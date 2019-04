Geen Friese winnaars op eerste dag ONFK

In de vijfde divisie werd Nil Sine Labore uit Boerakker als winnaar uitgeroepen door de driekoppige jury. Tweede, met 87 van de 100 punten, werd Crescendo Hijum Finkum onder leiding van Wim Dijkstra. De Vrije Fries Ald- en Nijehoarne, met dirigent Syde van der Ploeg, behaalde 85 punten

In de vierde divisie werd Fanfare Help Elkander Afferden de winnaar met 85 van de 100 punten. Concardia uit Gaastmeer behaalde onder leiding van Guus Pieksma 81 punten.

Morgenochtend vanaf 10:00 begint de derde divisie, gevolgd door de tweede en morgenavond de eerste divisie.

In totaal doen 27 orkesten uit heel het land en België mee. Alles is live te volgen via www.omropfryslan.nl en Omrop-app.