Met duizenden door Leeuwarder gebouwen lopen: midnightwalk groot succes

"Waar ik heel enthousiast over ben, en ik wil niemand tekort doen, maar wij gaan dwars door de Zwette!" Voorzitter van de midnightwalk, Klaas Akkerman, glundert er bijna bij als hij vertelt over de tocht van vrijdagavond. "Al die bedrijven daar doen mee, en wij komen daarmee door fabrieken en gebouwen war anders nooit iemand komt, dat is toch prachtig?"

Het evenement wordt voor de vijfde keer georganiseerd en deze editie is verreweg de grootste qua aantal deelnemers. Eigenlijk zou de wandeltocht al in september zijn, maar toen was het weer zo slecht dat het afgezegd moest worden. Dat het nu toch doorgang kan vinden, vindt Akkerman fantastisch.