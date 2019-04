Oranjevrouwen weten weer wat winnen is

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman kon wel weer een overwinning gebruiken, na de tegenvallende resultaten van een maand geleden bij de Algarve Cup. De voetbalsters verloren toen tweemaal en kwamen alleen tegen China tot scoren (1-1). In Spanje heeft Wiegman verscheidene zaken ander geprobeerd, maar vrijdag tegen Mexico werd een groot deel van het oude team van het EK in 2017 weer opgesteld. En met succes.

Het Nederlands vrouwenelftal, dat op dit moment zevende op de wereldranglijst staat, speelt op weg naar het WK in Frankrijk voor het eerst in de geschiedenis een interland in het GelreDome in Arnhem. Zo'n 25.000 kochten een kaartje voor de wedstrijd.