Drachtster Boys denderen over Avanti in Friese derby

De wedstrijd was nog maar amper begonnen of de Drachtster Boys stonden al op een 3-0 voorsprong. Met twee goals van Aruni Westerhout en een doelpunt van Anita Vellema wist de ploeg uit Drachten de thuisploeg in enkele minuten van het veld te spelen. Na die eerste storm kwam de wedstrijd beter in balans. Avanti kreeg ook goede kansen om doelpunten te maken, maar onder anderen de keepster van Drachtster Boys deed goed werk om haar doel schoon te houden.

In de tweede helft konden de Drachtster Boys zelfs nog de 4-0 en de 5-0 maken. Avanti kwam qua doelpunten niet meer in het verhaal voor.

Nacompetitie en play-offs

Het was voor Avanti de laatste wedstrijd van de competitie, hierna spelen de Stienzers nacompetitie. De Drachtster Boys strijden nog om een plekje in de play-offs, hiervoor moeten ze bij de eerste vier eindigen.