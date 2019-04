Cambuur hard onderuit op bezoek bij Telstar

Cambuur begon de wedstrijd zeer slecht en kreeg al in de zesde minuut een penalty tegen. Schilder maakte een overtreding, waarna de bal op de stip ging en Ondaan de 1-0 op het scorebord kon zetten. Telstar bleef daarna de sterkere ploeg en wist ook de 2-0 al snel daarna tegen de touwen te schieten. Het was Sven van Doorm die in de 20e minuut de voorsprong voor de thuisploeg verder uitbouwde.

Het bleef daarna een strijd voor de Leeuwarders en de thuisploeg kreeg meerdere keren een goede kans om de stand op 3-0 te zetten. Keeper Mous was echter scherp en bracht redding.

Tot de 42e minuut, toen Korpershoek de 3-0 maakte. Het doelpunt kwam na een corner, waarbij de verdedigende middenvelder de bal nog een tikje kon geven om hem over de doellijn te krijgen.

Op jacht

In de tweede helft ging Telstar gewoon verder waar het voor rust gebleven was. Nog geen acht minuten na de aftrap lag de bal alweer in het Leeuwarder net. Lopes Cabral was de doelpuntenmaker. De thuisploeg was levensgevaarlijk in de omschakeling, waar Cambuur keer op keer niks tegenin wist te brengen. Tot de 57e minuut. Sam Hendriks kon toen de bal met een halve volley hard achter de keeper van Telstar schieten.

Cambuur probeerde het daarna nog wel, en kwam in de 86e minuut nog terug op 4-2 door een doelpunt van Matthew Steenvoorden. Dat was echter al te laat om nog voor een punt te gaan. De Leeuwarders moesten dus na 90 minuten met lege handen de bus weer in.