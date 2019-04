Sherida Spitse gehuldigd voor nieuw record

Spitse heeft nu 159 interlands gespeeld en maakte daarin 30 doelpunten. De middenvelder kreeg voor haar prestatie een aandenken uit handen van Jan Dirk van der Zee, de directeur van het amateurvoetbal van de KNVB. Naast Spitse werd ook ploeggenote Lieke Martens gehuldigd. Zij speelt vrijdag haar 100e interland.

De beide vrouwen werden nog toegesproken door Rafael van der Vaart. In een videoboodschap zei hij tegen Spitse: "Een fantastische mijlpaal, 159 interlands. De EK-finale in 2017 was het hoogtepunt. Maar stiekem hoop ik dat er op het komende WK in Frankrijk een nóg mooiere wedstrijd bijkomt."