Friezen voor de rechter wegens mestfraude

"Het is hondsbrutaal"

Een gedupeerde paardenhouder uit Franeker heeft geen goed woord voor de constructie over. Zo zegt hij tegen RTL Nieuws: "Wij wisten van niks, het is hondsbrutaal. Ze hebben mijn land gebruikt zonder dat te vragen. Ik kwam erachter toen ze bodemmonsters kwamen nemen. Ik heb toen aangifte gedaan. Toen hoorden we dat er al meer zaken speelden."

Volgens het Openbaar Ministerie is er een grote stroom aan mestzaken, en is het eigenlijk een kwestie van dweilen met de kraan open. "Er wordt op grote schaal gefraudeerd en daar moet wat aan gebeuren. Het is niet genoeg om alleen het strafrecht in te zetten om dit soort fraude aan te pakken. Het moet minder makkelijk worden om te kunnen frauderen."