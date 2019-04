Bouwmeester geplaatst voor Medal Race van Sofia Cup

Pieter-Jan Postma eindigde als zesde en dertiende in de Finn-klasse. Hij was echter al uitgeschakeld voor de Medal Race en kan geen punten meer halen voor de olympische kwalificatie. In mei valt bij het EK in Athene de beslissing wie voor Nederland naar de Olympische Spelen mag. Postma heeft concurrentie voor zijn Olympische ticket.

Bouwmeester, die in de Laser Radial-klasse zeilt, verloor wel twee plekjes in het klassement en gaat als vierde de Medal Race in. Zij is al verzekerd van een ticket voor de Olympische Spelen.