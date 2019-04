Portret: Femke Faber is 24 jaar, en wil nu al stoppen met topsport

Halve finale LDODK is 'Wedstriid fan de Wike'

LDODK wil graag geschiedenis schrijven en voor het eerst in de historie de korfbalfinale in de Ziggo Dome behalen. De eerste wedstrijd tegen PKC werd afgelopen zaterdag kansloos verloren. Om een beslissende derde wedstrijd af te dwingen, moeten de Gorredijksters zaterdag winnen van PKC. Het is de 'Wedstriid fan de Wike' bij Omrop Fryslân.

In de 'Wedstriid fan de Wike' staat elke week op Omrop Fryslân radio, televisie en online een bijzondere sportwedstrijd centraal. Van korfbal tot amateurvoetbal en van betaald voetbal tot shorttrack: het kan van alles zijn. Voorafgaand aan de wedstrijd schenken we extra aandacht aan de wedstrijd die verkozen is tot 'Wedstriid fan de Wike'. De uiteindelijke grande finale, de wedstrijd zelf, is online te volgen op Omropfryslan.nl en de Omrop-app. Soms live en anders als samenvatting terug te zien.