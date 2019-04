Hoe staan Heerenveen en Cambuur ervoor in de belangrijkste fase van het seizoen?

Het is tegelijkertijd heet en koud dit seizoen, voor zowel SC Heerenveen als SC Cambuur. Als support zakt je het ene moment de moed in de schoenen, het volgende moment sta je te springen van geluk. Oud-Heerenveen speler Geert Jelle de Vries, sportjournalist Jaap Stalenburg en Cambuurwatcher Geert van Tuinen praten over de beide Friese betaaldvoetbalclubs en hoe het zover heeft kunnen komen.