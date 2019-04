LIVE: Het ONFK in Drachten

In de Lawei in Drachten wordt door 27 fanfareorkesten met zo'n 1175 muzikanten gestreden om de titel Open Nederlands Fanfare Kampioen. Over vijf verschillende divisies worden de prijzen verdeeld. De Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK) zijn vrijdag 5 en zaterdag 6 april live te volgen bij Omrop Fryslân.