Een week lang mantelzorg: "Alle aandacht heeft goed uitgepakt"

"Het heeft goed uitgepakt, de week van mantelzorg", zegt Willeke Philips van Saar aan Huis, een organisatie voor betaalde mantelzorg. Er is veel aandacht geweest. Volgens Philips hoort mantelzorg bij het leven. Voor de meeste mensen wordt het in de toekomst waarschijnlijk een stukje van het leven en da is het vooral de kunst om het op een goede manier vol te houden. Door alle aandachte konden mensen voorbeelde zien van anderen en zien hoe zij met mantelzorg omgaan.

Eigen ervaring inzetten om anderen te helpen

Philips was zelf ook te zien in een bijdrage over de mantelzorg voor haar zoon Tom. Hij had een stofwisselingsziekte, waardoor hij niet meer zelfstandig kon functioneren. Tom stierf in 2011 toen hij acht jaar oud was. Philips kreeg veel reacties op die bijdrage. "Mensen vonden het ook mooi dat ik op dit moment die ervaring benut om andere mensen die het moeilijk hebben met die mantelzorg om die te ondersteunen en te helpen op een positieve manier."