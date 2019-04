Meer kinderen aan het sporten door steun van Jeugdfonds

In 2018 konden in totaal 2561 kinderen beginnen met een sport, omdat ze steun kregen van het Jeugdfonds Sport Friesland. Dit zijn er 180 meer dan in 2017 en 600 meer dan in 2016. Het sportfonds vergoedt de contributie, de kleding en bijvoorbeeld de hockeystick of het tennisracket. In totaal 17 gemeenten in Fryslân betalen mee aan het Jeugdfonds Sport Friesland.