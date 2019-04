VIDEO: Studenten maken in beeldentuin in Heeg

Derdejaarsstudenten van de Kunstacademie Leeuwarden hebben het Heempark in Heeg aangekleed met een beeldentuin. Iedere student is met eigen materiaal aan het werk gegaan. De afgelopen maanden is er onder begeleiding van beeldend kunstenaars Gerrit Terpstra uit Heeg en Ruth Vulto Gaube uit Workum gewerkt aan het project Heechspul. De expositie bestaat uit 20 kunstwerken. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het project, zondag 14 april is er een open huis.