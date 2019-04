Vrijdagmarkt over mantelzorg: "Voor elkaar zorgen is echt niet vervelend, hoor"

De meningen zijn er over verdeeld op de Leeuwarder vrijdagmarkt, maar voor het werk van de mantelzorger is veel respect. Iemand vertelde dat ze twee dagen per week bij haar moeder van 92 langsgaat. "Als ik dat niet meer zou doen, zit ze hele dagen alleen."

Maar ook werd er gezegd dat het eerder heel normaal was om elkaar te helpen, maar dat mensen tegenwoordig overal maar voor moeten worden betaald. "Voor elkaar zorgen is echt niet vervelend, hoor."

Veel mensen hebben ermee te maken. Zo zorgt een vrouw voor haar gehandicapte zoon en vertelde een man dat hij hulp kreeg van zijn kinderen. Mensen willen elkaar wel helpen, maar het is soms lastig omdat iedereen het druk heeft. "Je wil ze niet in een verzorgingstehuis stoppen, maar het is een probleem omdat iedereen moet werken. Het is de tijd denk ik."