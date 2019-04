Informateur onderzoekt coalitie met FvD: "Gevoel dat ze eruit kunnen komen"

"Deze partijen hebben in alle gevallen het gevoel dat ze er met elkaar uit kunnen komen", volgens Van der Molen. "Aan het eidn van mijn informatie zal er echt nog geen akkoord liggen. Dat moet in de formatie. Maar je moet elkaar wel dusdanig vertrouwen dat je denkt: we kunnen samenwerken."

Een coalitie van vier partijen zou kunnen betekenen dat ze samen 22 zetels hebben. Dat is de kleinst mogelijke meerderheid en dat is vaak niet wenselijk. "Daar wordt verschillend tegenaan gekeken", zegt Van der Molen. "De een zegt: het is misschien lastig. De ander vindt het juist prettig, want dan moet de coalitie vaker met de oppositie om tafel."

Nog praten over zware onderwerpen

Als Van der Molen er niet uitkomt met deze partijen, dan kijkt hij verder. Maar de komende weken zal hij er eerste nog met de vijf grootste partijen verder praten. "Dan hebben we een aantal gesprekken over wat lastigere onderwerpen. Daar moeten we nog wat langer over praten", zegt het Tweede Kamerlid van het CDA. "Het zou kunnen zijn dat we er dan al een conclusie aan kunnen hangen. Er hoeft echt geen akkoord uit te komen, maar de gesprekken moeten genoeg vertrouwen geven dat je er in de formatie uit kunt komen."