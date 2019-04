Cursus mindfulness voor mantelzorgers zorgt voor ontspanning

"Wanneer je 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor iemand zorgt, kun je je overbelast gaan voelen; hoe graag je de zorg ook geeft", stelt Heinhuis. "Die overbelasting kan zich uiten in moeheid, onrust, somberheid, piekeren of slapeloosheid. Het ontspannen gaat dan minder makkelijk", merkt Heinhuis bij haar cliënten. "Soms groeit de twijfel en vraag je je af of je het zo wel vol kunt houden. Langdurige overbelasting kan ook leiden tot meer lichamelijke klachten zoals hoge bloeddruk, maag- en darmproblemen."

Heinhuis geeft al een paar jaar deze cursussen. Ze kreeg zoveel opgaven van mantelzorgers, dat ze speciaal voor deze groep een cursus heeft opgezet. "Mantelzorgers moeten echt leren hun aandacht te managen. Ze hebben het allemaal niet zelf meer in de hand en daardoor wordt het moeilijk om je te ontspannen. Ik wil mantelzorgers helpen deze ontspanning weer te vinden. Daar worden ze rustiger van, maar op den duur ook weer pro-actiever."