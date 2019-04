Zo'n duizend Friese gevangenen uit strafkamp Amersfoort moeten weer een gezicht krijgen

Bijna duizend Friezen hebben in de Tweede Wereldoorlog in Kamp Amersfoort gezeten en ook zij moeten volgens het herinneringscentrum in Leusden weer een gezicht krijgen. Kamp Amersfoort wil voor alle gevangen een fotomonument maken. Het centrum is deze week een grote zoektocht naar foto's begonnen en vraagt daarbij hulp van iedereen die nog beeldmateriaal heeft.