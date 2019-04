Friese studenten exposeren met klei in Valencia: "Wel speciaal"

Het project wordt uitgevoerd in het kader van Erasmus+. "Dat is een Europees samenwerkingsproject", vertelt Hoekstra. "We proberen de komende 2,5 jaar een nieuwe opleiding te ontwerpen, waarin zaken worden gecombineerd. Je hebt oude ambachten, maar als je daar nieuwe technieken aan koppelt, welke oplossingen kun je dan vinden in de circulaire economie? Dat brengen we in dit project samen."

Werken met klei is Fries

De Friese studenten zijn tijdens het project aan het werk met klei. "Dat is Fries: we maakten voorheen potten en pannen, dat haalden we uit de grond. In de Blokhuispoort staat een keramiekprinter. Met die nieuwe technieken kun je vormen maken die je met je handen niet kunt creëren. Het idee is dat mensen dat liever kopen dan wegwerpspullen."