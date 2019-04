Waddenvereniging daagt Shell: "Deze grote jongens moeten kantelen"

In de dagvaarding staat onder andere dat Shell de grootste CO2 vervuiler in de wereld is en dat zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging: "Wij vragen de burgers om te letten op hun CO2 uitstoot, maar deze grote jongens moeten helemaal kantelen, anders heeft het allemaal geen zin." Shell zegt wel haar verantwoordelijkheid te nemen, maar volgens Jacobi is dat maar heel marginaal. "Daarmee verandert er niets aan hun grote smerige olie-industrie in de wereld. Daarin hebben ze nog niets verminderd."

Niet meer boren in het werelderfgoed

Het hoofdkantoor van Shell staat in Nederland. Dat zorgt ervoor dat de organisatie makkelijker benaderd kan worden door de Nederlandse organisaties die Shell willen dagvaarden. Voor de Waddenvereniging is het ook belangrijk omdat de NAM voor een groot deel bij Shell hoort. "Wij willen niet dat ze in het werelderfgoed door kunnen boren, maar dat ze haar verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat en een ander beleid voeren."