Royal A-ware stopt als sponsor marathonploeg Jillert Anema

"We hebben de marathonschaatsploeg met volle overtuiging ondersteund", zegt topman Jan Anker van het bedrijf. "We zijn trots op het team en de goede resultaten die zij hebben bereikt. Wij wensen de ploeg en de rijders alle goeds en nog vele mooie resultaten in de toekomst."

Onder andere de Friese rijders Bob de Vries, Arjan Stroetinga, Jorrit Bergsma, Carien Kleibeuker en Marijke Groenewoud zitten bij de marathonploeg.