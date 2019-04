Mantelzorgwoning: "Wij houden schoonmoeder altijd in het oog"

Het is niet meer vertrouwd om thuis te wonen, maar je wil niet naar een verzorgingstehuis. Dan kom je voor een hele moeilijke keus te staan als mens. Maar sinds 2009 is daar een oplossing voor op de markt: een mantelzorgwoning. Dat is een kleine woning die een mantelzorger op zijn of haar terrein neer kan zetten, zodat de hulpvrager dichtbij is. Jellie Andringa (83) woont in zo'n mantelzorgwoning op het terrein van haar kleindochter.