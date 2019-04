SC Heerenveen speelde "emotieloze wedstrijd" tegen Feyenoord

Speler Stijn Schaars is het eens met de mening van zijn trainer. "We hadden een bepaald plan, maar als je zo in balbezit speelt. We konden nog niet drie, vier keer normaal naar elkaar overspelen, iedereen die foute keuzes maakte, geen rust. Ja, dan kom je alleen maar in de omschakeling terecht en dan maak je Feyenoord onnodig sterk, want zo groot zijn ze niet op dit moment. Je hebt ze sterk gemaakt."

Schaars vindt het een gemiste kans. "Dan speel je in De Kuip, zo'n fantastisch podium, en dan speel je als ploeg zo matig met zo weinig zelfvertrouwen en bravoure. En dat lef wat je dan wel nodig hebt om hier van Feyenoord te winnen, was niet aanwezig en dat is zonde."