Friese bedrijven enthousiast over deelname Windpark Fryslân

Een groot aantal Friese bedrijven heeft interesse om samen te werken aan het grote project Windpark Fryslân in het IJsselmeer. Woensdagmiddag kregen de bedrijven in het WaddenCenter op Kornwerderzand de kans om zich de laten zien aan het consortium Zuiderzeewind. Dat is de hoofdaannemer van de bouw van het park, maar het kan nog genoeg hulp andere bedrijven gebruiken.