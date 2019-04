Zwak SC Heerenveen onderuit tegen Feyenoord

In de strijd om de play-offs om Europees voetbal wil Heerenveen de laatste wedstrijden zoveel mogelijk punten halen. Heerenveens is in goede vorm en won vier van haar laatste vijf wedstrijden, al was dat vorige week tegen Excelsior pas in de laatste minuten.

Tegen Feyenoord wilde Heerenveen weer goed presteren, maar de thuisploeg leek al in de in de twintigste minuut op voorsprong te komen door in doelpunt van Jørgensen Net daarvoor maakte oud-Heerenveenspeler Sam Larsson echter een overtreding. Na ingrijpen van de VAR werd het doelpunt daarom afgekeurd. Tien minuten later was het wel raak voor de thuisploeg, Uit een corner was het Nicolai Jørgensen die de bal in het doel prutste. Daarna waren en kansjes voor Mitchell van Bergen en Ben Rienstra, maar echt gevaarlijk werden zij niet.

VAR brengt opnieuw redding

Net voor rust scoorde Feyenoord voor de derde maal, maar opnieuw bracht de VAR redding. Jens Toornstra scoorde, maar hij stond buitenspel. Even later ging Ridgeciano Haps onderuit in het strafschopgebied, maar dat vond scheidsrechter Kuipers niet genoeg voor een penalty. De ruststand was dus, met dank aan de VAR, 1-0.