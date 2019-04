Mantelzorg in Fryslân: hoe nu verder?

Mantelzorgmakelaars, een mantelzorgcoach of meedenkers: in Fryslân is regelhulp voor mantelzorgers in allemaal vormen. Hoe regel ik een huishoudelijke hulp voor mijn vader? Welke zorg valt er binnen en buiten het ziekenfonds? En waar kan ik terecht voor activiteiten zodat mijn moeder niet eenzaam wordt?

Het zijn vragen waar deze mensen mee kunnen helpen. Toch maken lang niet alle mantelzorgers hier gebruik van.

"Als het ware ben ik hun gids en neem ik regeltaken over", zegt mantelzorgmakelaar Yvonne de Haan. "Mantelzorgers zijn verbaasd wanneer we bij hun aan tafel zitten. Ze voelen zich al snel gehoord, gesteund en ontlast. 'Had ik dit jaren geleden maar geweten', zeggen ze dan."

De Haan is een van de zes geregistreerde mantelzorgmakelaars in Fryslân en zelf mantelzorger voor haar ouders. Zij wordt over de hele provincie ingezet om mantelzorgers te helpen met vragen.