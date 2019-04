Basiscommandant Stallman waarschuwt voor drones bij vliegbasis tijdens militaire oefening

Op dit moment is het op en bij de vliegbasis druk vanwege de militaire oefening Frisian Flag. Toestellen uit verschillende landen zijn twee weken naar de Friese hoofdstad gekomen om samen te oefenen. Daardoor is het extra gevaarlijk om een drone de lucht in te laten gaan. "We hebben deze week weer verschillende meldingen gehad. Het is hartstikke mooi dat mensen zo enthousiast zijn, maar houd je wel aan de regels", zo vertelt Stallmann.