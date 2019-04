Aldi Cambuurplein in Leeuwarden kan verhuizen naar Centrale

Tot nu toe was het niet mogelijk om een supermarkt te openen bij winkelpark De Centrale omdat de gemeente dat in het verleden zo had vastgelegd. D66 kwam een aantal maanden geleden terug op die afspraken. De partij vindt dat er een andere situatie is ontstaan, nu dat er twee andere supermarkten wel de ruimte krijgen bij het nieuwe Cambuurstadion in het WTC-gebied. De twee supermarkten die in het winkelcentrum aan de Snekertrekweg zitten of zaten, een Jumbo en een Lidl, verhuizen naar het nieuwe stadiongebied.

Aldi wil al tijden verhuizen

De Aldi dringt al tijden aan op een verhuizing. Het bedrijf wil bij De Centrale een nieuwe, moderne winkel bouwen. De eigenaar van De Centrale had daarom al een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een supermarkt. Die is afgewezen door de gemeente. De eigenaar van De Centrale is duidelijk gemaakt dat eerst het bestemmingsplan aangepast moet worden. Dat is nu mogelijk en nu kan ook meteen een aanvraag worden gedaan.