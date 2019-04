FNP vindt Europese antwoorden over MSC Zoe 'mager en teleurstellend'

Het antwoord van de Europese Commissie is dat een convenant over de aansprakelijkheid van reders nog niet in werking is gegaan. Op de vraag over het meebetalen van de opruimkosten gaat de Commissie helemaal niet in.

Ook het antwoord op een vraag over de regelgeving over het vastsjorren van gestapelde containers, is voor de FNP niet goed genoeg. De commissie heeft volgens de partij toegezegd een beperkt onderzoek te doen naar oude inspectierapporten.

De FNP vind de antwoorden teleurstellend: "Brussel wil vooral veel praten, maar de genoemde concrete acties zijn heel mager als je kijkt naar de maatschappelijke en milieu-impact van zo'n containerramp", zegt FNP-woordvoerder Posthumus.

Meepraten

De Europese Commissie heeft wel aangegeven dat ze zullen aanschuiven bij het overleg van kustgemeenten in Europa, de KIMO. Ook is de commissie van plan om het onderwerp van containerveiligheid in te brengen bij de Internationale Maritieme Organisatie.