Postma uitgeschakeld in Sofia Cup, Bouwmeester tweede in klassement

Pieter-Jan Postma heeft zich niet geplaatst voor de Medal Race van de Prinses Sofia Cup in Mallorca. De 37-jarige zeiler werd achtste, maar concurrent Nicholas Heiner diende met succes een protest in tegen Postma, die uit de uitslag werd gehaald. Marit Bouwmeester eindigde als zevende en twaalfde in haar wedstrijden.