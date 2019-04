Man die drugsafval wilde dumpen veroordeeld

Het drugsafval, dat in jerrycans zat, kwam van grootschalige productie van xtc en amfetamine. De man kwam uit Noord-Brabant, had de vatten met een bestelwagen opgehaald en wou die elders in Nederland achterlaten.

Straf strenger dan de eis

Voordat de man dat kon doen heeft de politie ingegrepen. De Tilburger werd op de A6 bij Oosterzee van de weg gehaald. De rechtbank is met de opgelegde straf flink afgeweken van de eis van de officier van justitie (60 uur taakstraf). Dat komt omdat die eis volgens de rechtbank geen recht doet aan de ernst van de zaak.