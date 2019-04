Storing voorbij: straatverlichting in Fryslân werkt weer

De update naar de zomertijd was in de software goed gegaan, maar niet in de kastjes die de straatverlichting aansturen. Daarom ging het licht 's avonds niet meer automatisch aan. Door de kastjes opnieuw op te starten, is dat probleem nu verholpen.

"De kastjes werken met een draadloze verbinding. Bij sommige kastjes is die verbinding niet zo goed", vertelt Marloes de Vink van Alliander. "Het kan zijn dat het resetten van een kastje door zo'n slechte verbinding niet goed gelukt is. Dan gaat het licht 's avonds nog steeds niet aan. Als dat het geval is, moet de betreffende gemeente dat bij ons melden, dan sturen we een monteur langs die het kastje handmatig opnieuw opstart."

Het probleem speelde niet alleen in Fryslân, maar ook in Noord-Holland, Gelderland, Flevoland en een deel van Zuid-Holland.