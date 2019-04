Friesland is de goedkoopste provincie om te trouwen

Dat het in Friesland het goedkoopst is om te trouwen, blijkt uit een onderzoek door huwelijkswebsite ThePerfectWedding. Op hun website zijn alle gemeenten van Nederland op interactieve kaarten doorzoekbaar ter vergelijking.

Zuid-Holland is met 423,78 euro de duurste provincie. Over het algemeen is het zuidwesten van Nederland duurder uit als het noordoosten. Naast Friesland zijn ook Flevoland en Limburg goedkoop.

Noord-Friesland is het voordeligst

Met name de noordelijke gemeenten binnen Friesland zijn voordelig. In Waadhoeke, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân zijn bruidsparen maar 175 euro kwijt voor een ceremonie. In Leeuwarden zijn stelletjes meer geld kwijt: daar kost het maar liefst 439,29 euro voor een jawoord. Het landelijk gemiddelde huwelijkstarief ligt op zo'n 378 euro.

In het weekend

Er is een verschil tussen een doordeweeks huwelijk en een huwelijk in het weekend. Gemiddeld moet men in het weekend wel twee keer zo veel betalen: 575,73 euro. De gemeente Terschelling is minder belastend voor de portemonnee: op een zondag kost een trouwerij op het eiland maar 365 euro. Dat is niet zoveel in vergelijking met Heerenveen en Tytsjerksteradiel, daar kost een huwelijk maar liefst 800 euro op een zaterdag.

In slechts drie Friese gemeenten kan op zondag voor de gemeente worden gehuwd: Ameland, De Fryske Marren en Harlingen. In andere gemeenten moet worden uitgeweken naar andere locaties.