Krimp nog niet voorbij, maar er blijft plek voor middelbaar onderwijs in Dokkum

In Ferwert zelf, daar waar over enkele maanden de locatie van het Dockinga College dicht gaat, zijn ze erg teleurgesteld. Er waren wel ideeën voor de school: in plaats van nieuwbouw zou er bijvoorbeeld renovatie kunnen komen. Plaatselijk belang is met name teleurgesteld in het feit dat de schoolgemeenschap geen contact heeft opgenomen over de sluiting, terwijl er wel was afgesproken om toekomstplannen te maken.