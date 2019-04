SC Cambuur opnieuw met vier middenvelders tegen Telstar

Robbert Schilder verliet donderdag iets eerder de training, omdat hij een tikje had gekregen. Maar volgens Hake is er geen reden tot zorg. Lang nagenieten van de 6-0 overwinning van maandag was er niet bij voor de Leeuwarders. De focus ging al snel naar de wedstrijd van vrijdag. Maar de recordoverwinning werkt nog wel door in de groep, zo vertelt Hake: "Als je zo overtuigend wint, geeft dat heel veel vertrouwen. De opstelling is hetzelfde, maar het zal andere accenten met zich meebrengen."

In Telstar ontmoet Cambuur een tegenstander die de laatste weken goed bezig is. Uit de laatste zes wedstrijden pakte de ploeg zestien punten. "Ze zijn als team enorm gegroeid", constateert Hake. "Ze komen regelmatig terug van een achterstand, dus er zit een goede spirit in de ploeg."