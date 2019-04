Man rijdt met alcohol op en veroorzaakt ongeluk op N383; verkeer omgeleid

Bij een aanrijding op de N383 bij Bitgum waren donderdagmiddag rond 12.00 uur drie personenauto's betrokken. De weg is daardoor afgesloten. Het verkeer kan er niet langs en wordt omgeleid. Een van de auto's staat dwars op de weg, de tweede auto is in de berm tot stilstand gekomen en de derde is in de sloot beland. De persoon die het ongeluk veroorzaakte, had te diep in het glaasje gekeken en is inmiddels aangehouden.