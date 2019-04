Cursus beeldhouwen voor mantelzorgers helpt bij opbouw van sociale contacten

Brander heeft in samenwerking met kunstenaar Hepie de Haan de cursus vormgegeven. "Dit is een cursus voor mantelzorgers die zorgen voor kwetsbare mensen met een psychiatrische aandoening. Die mensen hebben een verhaal te vertellen en dit geven ze ook aan. Ze willen graag hun verhaal vertellen en daar helpt een cursus beeldhouwen goed bij."

Om mee te doen, hoef je niet eens zoveel met beeldhouwen te hebben, "Bijna niemand heeft ervaring met deze kunst," vertelt De Haan. "Maar ze doen hun best," vult ze met een knipoog aan.

Ontspanning en sociale contacten

"De mantelzorgers vinden dat de cursus helpt bij ontspannen, zowel mentaal als fysiek. Ze vinden hun rust." Een cursist is het met Baukje eens. "Ik vind het heerlijk om die rust te vinden hier. Ik was jarenlang zelf mantelzorger en dan loop je soms jezelf voorbij. Je moet ook af en toe de rust kunnen hebben. Ik raakt daarnaast alle contact met de omgeving kwijt en wilde die graag terugvinden."

Met name het leggen van contacten gaat al erg goed in de groep. "Ik had vaak dat ik geen contact meer had met de mensen om me heen, omdat ik niet lang de deur uit kon. Je raakt in een isolement en je komt daar moeilijk weer uit. Door deze cursus kon ik weer iets opbouwen. Het is een gezellig groep waarin je soms met elkaar spreekt. Vaak zeggen we ook helemaal niks en zijn we allemaal druk bezig, maar dat maakt het leuk. Je spreekt veel met elkaar door juist weinig te zeggen."