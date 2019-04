Verwaarloosde watertoren van Schiermonnikoog in de steigers

De oude, groen uitgeslagen watertoren is intussen helemaal in steigers gehuld. In juni 2018 kocht Stichting Behoud Zuidertoren de toren van KPN, na een onderhandeling van twee jaar. Eigenlijk had de renovatie van de toren vorige zomer al plaats moeten vinden, maar het werd toen tot maart uitgesteld. Nu, weer een maand later, volgt dan eindelijk de opknapbeurt.

Het duurde lang om alle betrokken partijen te activeren. Onder andere KPN, de gemeente en Loodswezen maken daar deel van uit. De initiatiefnemers besloten de werkzaamheden echter uit te stellen, omdat de steigers in het najaar risico zouden lopen beschadigd te raken ten gevolge van de harde wind.

Groen uitgeslagen toren

De toren is verwaarloosd, met name de witte kleur moet nu weer terug komen. Ook zal daarna onder meer de schotel op de toren verdwijnen, komt er een speciaal pad naar de toren en worden er bankjes, een informatiebord en een nieuwe deur geplaatst. Wel blijft boven in de toren een zendmast voor KPN.

De benedenruimte moet wel toegankelijk worden en een plek bieden voor kleine exposities. De opbrengst van het entreegeld moet onderhoud van de toren mogelijk maken. Naar de toren toe wordt in zogenoemd 'verwonderingspad,' waarmee met beelden de relatie tussen cultuur en natuur wordt vormgegeven.