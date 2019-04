Na succesvolle proef ook uilenpalen langs de Centrale As

Vanaf de kunststofpalen kunnen uilen gemakkelijk over de weg en het autoverkeer vliegen. Bovendien hebben de uilen op de hoge zitpalen een goed uitzicht om op prooien te jagen.

Roofvogels maken veel gebruik van hectometerpaaltjes als uitkijkpost. Maar omdat deze bordjes erg laag zijn, lopen vogels het risico slachtoffer te worden van het verkeer. Daarom krijgen de bordjes rollers op de bovenzijde, zodat wordt voorkomen dat uilen erop gaan zitten.

Johan de Jong uit Ureterp is een belangrijke initiatiefnemer van het project, samen met Jan Koopmans van It Fryske Gea en vogelkenner Auke Volbeda was hij al betrokken bij de ontwikkeling van de proef bij Beetsterzwaag.

Verkeersslachtoffers

Jaarlijks worden tientallen uilen aangereden, omdat ze bijvoorbeeld een veldmuis in de berm spotten en in hun vlucht geschept worden. Bloemrijke bermen zijn een aantrekkelijke biotoop voor veldmuizen, het belangrijkste voedsel voor kerkuilen.

Vooral in de donkere periode van het jaar is dit een probleem. Kerkuilen vormen een kwetsbare groep: uit een schatting in 2018 bleek dat bijna de helft van de kerkuilen sterft in het verkeer. Een rijdende vrachtwagen zuigt een lichte kerkuil gemakkelijk naar zich toe.