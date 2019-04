F-16 heeft per ongeluk zichzelf onder vuur genomen

Bij een trainingsvlucht op maandag 21 januari ging het mis. De F-16 van het Commando Luchtstrijdkrachten was op dat moment bezig met een militaire oefening boven de Vliehors op Vlieland, toen er plotseling schade ontstond aan de beplating en de motor. De straaljager was met een andere F-16 bezig met een oefening, waarbij met een boordkanon op een oefendoel werd geschoten.

De inspectie heeft de zaak in de weken na het incident onderzocht, en is tot de conclusie gekomen dat de F-16 per ongeluk zichzelf onder vuur heeft genomen. Volgens de officiële documenten zou er in ieder geval één patroon tegen de zijkant van de straaljager aangekomen zijn. Daardoor zijn delen van de munitie in de motor van het vliegtuig beland.

De piloot heeft meteen na het incident de oefening afgebroken, en is samen met zijn trainingspartner teruggevlogen naar de vliegbasis in Leeuwarden.