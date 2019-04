Korfbalinternational Marloes Frieswijk naar LDODK

Frieswijk speelde afgelopen drie seizoenen in Amsterdam, maar in het verleden kwam ze ook voor SCO in Oldeholtpade in actie. Door haar prestaties va vorig seizoen werd ze geselecteerd voor het Nederlandse team.

Voor korfballer Dekkers wordt het zijn debuut in Fryslân. Hij speelde een jaar geleden bij Blauw-Wit en kwam oorspronkelijk uit voor KCC uit Capelle aan den IJssel.