ChristenUnie wil werk maken van OV-verbinding met het Noorden

Er zijn geregeld klachten over hoe het Noorden van Nederland qua openbaar vervoer is afgesloten van de rest van het land. Daar is ChristenUnie-kamerlid Nico Drost het mee eens. Hij vindt dat de plannen van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur voor het openbaar vervoer tekortschieten. "De reistijd tussen de verschillende delen van ons land en zeker de reistijd tussen de Randstad en Noord-Nederland moet omlaag."