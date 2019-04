Frisia onderuit in kwartfinale districtsbeker, Drachtster Boys als enige Friese club door

De oudste club van Noord-Nederland kwam nog wel op voorsprong door een doelpunt van Hidde Pater. De aanvaller liet de keeper kansloos met een schuiver in de verre hoek. Lang konden de Leeuwarders niet genieten van de voorsprong, want direct na de aftrap kwam VEV'67 alweer op gelijke hoogte door Raymond Bolt. Dat leek ook de ruststand te worden, maar Frisiaan Wim Douwe Derpstra veroorzaakte in de derde minuut van de blessuretijd een strafschop. Die kans vanaf elf meter werd benut door Rense Dijk: 2-1.

In de tweede helft waren er niet veel kansen voor beide ploegen. Pas in de 85e minuut viel uiteindelijk de beslissing, toen Arjan de Vries bij een counter de bal over de uitkomende keeper Mitchell Timmer kopte. De Leeuwarders gaven daarna in een 'alles of niets-offensief' veel ruimte weg, waar de thuisploeg uiteindelijk met een snelle counter door Arjan Veenstra van profiteerde: 4-1.