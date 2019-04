IepenUP: 'Werkgevers in Fryslân moeten nieuwkomers een plek geven'

Werkgevers kijken er vaak tegenop om een nieuwkomer aan te nemen vanwege de taalbarrière, cultuurverschillen en de tijd en begeleiding die dat kost. Maar werkgevers die er ervaring mee hebben, zeggen dat dat best meevalt.

"Ik denk dat je het gewoon moet doen, want als wij als werkgevers die ruimte niet kunnen bieden, wordt het alleen maar lastiger", zegt de bedrijfsleider van Grand Café Z, die een paar Eritrese vluchtelingen aan het werk heeft. "Als je het gewoon aandurft, en je gaat ervan uit dat het een investering is, niet alleen in geld maar ook in een persoon en een team, waarom zou je het dan niet doen?"

Martin Haak van Visser Varosserie is het met hem eens. "Het is een meerwaarde voor het bedrijf, zo makkelijk is het niet om goede werknemers te vinden."