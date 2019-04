In Noord-Fryslân is het goedkoop wonen

Omgerekend naar inkomen valt Fryslân redelijk in de middenmoot. In Noord-Fryslân bijvoorbeeld gaat zo'n 29 procent naar woonkosten. Het hoogste percentage vinden we in Oost-Groningen.

De woonlasten zijn daar niet per se heel hoog. Oost-Groningse woningeigenaren geven gemiddeld 910 euro per maand uit. Door een laag gemiddeld inkomen gaat een relatief groot deel van het salaris naar de woning.