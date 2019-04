Transportsector luidt noodklok: 'Fryslân moet aquaduct Skarster Rien voorschieten'

Transport en Logistiek Nederland (TLN) komt nu met deze oproep, omdat de politieke partijen in Fryslân bezig zijn met de formatie van een nieuw college van Gedeputeerde Staten. TLN vindt de A6 van groot economisch belang voor Fryslân. De brug over het Skarster Rien bij Joure is de laatste lage brug tussen Groningen en de Randstad.

TLN-voorzitter Veenstra vindt het heel vervelend dat het rijk geen geld over heeft voor een aquaduct. Hij zegt ook dat de situatie zoals die nu is, regelmatig tot ongelukken leidt. In een periode van drie jaar zijn er zo'n twintig ongelukken gebeurd, zegt de voorzitter van TLN-Noord. Veenstra is wel te spreken over het nieuwe knooppunt bij Joure. Het verkeer stroomt daar nu goed door.