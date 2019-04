Fietssleuteltje kwijt, man knock-out geslagen: zes weken cel voor mishandelaar

Een inwoner van 31 jaar uit Emmen is veroordeeld tot zes weken celstraf voor mishandeling van een jongen uit Drachten. Dat gebeurde in een snackbar aan de Zuidkade. Een tweede verdachte uit Drachten kreeg een werkstraf van 60 uur. Het slachtoffer was op de bewuste dag in september 2017 zijn fietssleuteltje kwijtgeraakt en had daar hardop over geklaagd.