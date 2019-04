Dorpsbelang Ferwerd teleurgesteld over sluiting Dockinga College

Plannen in de prullenbak

In 2018 waren er volgens Papma ideeën om het beheer van een nieuwbouw van de school met de sporthal te combineren. Men zag daar echter vanaf. In plaats daarvan zou er een renovatie plaatsvinden. Het dorpsbelang richtte een speciale Werkgroep Onderwijs op en maakte met de interim-directeur afspraken om mee te denken aan de plannen.

"Omdat we vorig jaar andere afspraken hebben gemaakt, komt het voor ons als een grote verrassing. Met het Dockinga College en de openbare en christelijke scholen waren er plannen gemaakt om de toekomst veilig te stellen, dus het is wel een domper," vindt Papma.

Lege plek in het dorp

Papma: "Nu de plannen niet doorgaan, moeten de kinderen naar Dokkum of Sint-Annaparochie fietsen. Daarbij komt er een lege plek in het dorp. Dat doet pijn." Het dorpsbelang zag juist kansen, nu het aantal huizen dat in het dorp te koop staat, sinds drie jaar afneemt. "Jongeren willen wel op het platteland blijven, maar dan moeten er wel voorzieningen in de dorpen blijven."

Dat slechts achttien leerlingen zich aandienden voor het nieuwe schooljaar, is aanleiding voor de sluiting. De scholengemeenschap verliest op deze manier de aanvullende subsidie. Toch erkent Papma de problemen, in elk geval wat de vergrijzing betreft in Ferwert. "De achttien kinderen kwamen al voor het merendeel uit Hallum en Holwerd. Dat er wat moest gebeuren, was logisch. Ze zullen de kosten wel hebben afgewogen."